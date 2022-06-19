Tokayev ile Hamaney görüştü

İran resmi ajansı İRNA’nın açıklamasına göre, başkent Tahran'da gerçekleşen görüşmede Hamaney ve Tokayev, iki ülke ilişkilerini ve bölgesel meseleleri ele aldı. Görüşmeye Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de katıldı.

İran ve Kazakistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çeken Hamaney, iki ülke arasındaki iş birliğinin özellikle bölgesel iş birliği çerçevesinde çeşitli alanlarda daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Hamaney, siyasi ve ekonomik konularda ilişkileri ilerletmek için koordinasyon çağrısında bulunarak, ortak bir komisyonun harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna meselesine de değinen Hamaney, Ukrayna meselesindeki temel sorunun Batılıların NATO'yu genişletmeye ve mümkün olan her yerde nüfuzlarını artırmaya çalışmasından kaynaklandığını söyledi.

Hamaney, gelişmelere dikkatli bakılması gerektiğini ifade ederek, "Amerikalılar ve Batılılar her zaman Doğu ve Batı Asya dahil olmak üzere farklı bölgelerde etki alanlarını genişletmeye ve ülkelerin bağımsızlığını ve egemenliğini baltalamaya çalışıyorlar." dedi.

Farabi üzerine bir bilim komitesi kurulması önerisi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ise Reisi ile çok iyi müzakereler yürüttüğünü ve iki tarafça imzalanan belgelerin İran ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine zemin hazırlayabileceğini söyledi.

İran ile Kazakistan arasındaki tarihi ve kültürel benzerliklere değinen Tokayev, Hamaney'in İslam filozofu Farabi üzerine bir bilim komitesi kurma önerisini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Tokayev, bölgesel konulara da değinerek ocak ayındaki başarısız darbe girişiminden sonra ülkesinin durumu hakkında bilgi verdi.

Tokayev’in Tahran ziyareti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, üst düzey heyet ve iş adamları ile bugün İran'ın başkenti Tahran'a gelmiş, İran Tarım Bakanı Cevad Sadatinejad tarafından havaalanında karşılanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tokayev, Tahran’daki Sadabad Sarayı’nda görüşmüş, ardından ortak basın açıklaması yapmıştı.

Cumhurbaşkanlarının görüşmesinden sonra iki ülkenin bakanları, transit taşımacılığın geliştirilmesi, enerji, tarım, ticaret, ekonomi ve diğer alanları kapsayan 9 mutabakat zaptı imzalamıştı.