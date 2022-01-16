Tokat’ta yarın okullar tatil mi? 17 Ocak'ta okullar tatil mi? Son dakika kar tatili haberi

Tokat’ta yoğun kar yağışı etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, kar yağışının süreceğine yönelik raporu sonrası okullar tatil mi? sorusu internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. Tokat’ta okulların yarın tatil olup olmadığı merak ediliyor. 17 Ocak 2022 Pazartesi günü Tokat’ta okullar tatil mi? Tokat’ta bugün okul var mı? Tokat Valiliğiden kar tatili açıklaması geldi mi?

Tokat’ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yurt dışına yük taşımacılığı yapan araçların sıklıkla kullandığı yolda etkili oldu. Tokat il genelinde öğleden sonra kar yağışı başladı.

Tokat-Niksar kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi.

Tokat’ta okullar tatil mi?

Tokat-Sivas kara yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri önlem aldı. Ağır tonajlı araçlar, Çamlıbel beldesindeki bir benzin istasyonunda bekletiliyor. Reşadiye-Niksar karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki tır yan yana yolda kalarak iki şeridi kapattı. Tokat’ta yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin Tokat Valiliğinden açıklama henüz gelmedi. Tokat Valiliğinden 17 Ocak 2022 Pazartesi günü okul tatili açıklaması bekleniyor.