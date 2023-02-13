  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Tokat'ta yardım merkezine getirilen bir yorgandan çok sayıda altın çıktı! Enkazda buldukları dövizi sahibine teslim etti
Yaşam

Tokat'ta yardım merkezine getirilen bir yorgandan çok sayıda altın çıktı! Enkazda buldukları dövizi sahibine teslim etti

Tokat'ın Niksar ilçesinde yardım merkezine getirilen yorgandan çıkan 18 adet cumhuriyet altını, 3 adet çiftli, 1 adet çeyrek, 1 adet gram altın sahibinin yakınına teslim edildi. Ayrıca AFAD gönüllüleri, enkazda buldukları 200 bin TL'lik altın ve dövizi sahibine teslim ettiği gelen haberler arasında...

Yeniakit Publisher
2023-02-13 19:34:00 - 2023-02-13 19:38:43
Tokat'ta yardım merkezine getirilen bir yorgandan çok sayıda altın çıktı! Enkazda buldukları dövizi sahibine teslim etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım seferberliği başlatıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat’ın Niksar ilçesinde de vatandaşlar deprem bölgesine yardım göndermek için adeta birbirleri ile yarıştı.

Yardım için getirilen yorgandan altın çıktı

Eski hükümet konağında oluşturulan yardım toplama merkezine getirilen yardımları tasnif eden görevliler, bir yorganın arasından çıkan altınları görünce gözlerine inanamadı.

Görevliler, yaptıkları incelemede 18 adet cumhuriyet altını, 3 adet çiftli, 1 adet çeyrek, 1 adet gram altın buldu.

Yorgan sahibinin yakınına teslim edildi

Yorgan sahibi Z.G’nin bir yakınına altınlar tutanak karşılığı teslim edildi.

Benzer bir haberde Kahramanmaraş'tan geldi

Kahramanmaraş'ta merkezli depremin vurduğu kentlerden Adıyaman'da, İstanbul'dan gelen AFAD gönüllüleri, bir bina enkazında buldukları 200 bin TL değerindeki altın ve dövizi sahibine teslim etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, AFAD gönüllüsü Vedat Kaya ve 7 arkadaşı, Atatürk Bulvarı üzeninde yıkılan bir binanın enkazında yaptıkları çalışmalar sırasında buldukları 200 bin TL değerindeki altın ve dövizi sahibine teslim etti.

 

Dünyada Herkes deprem bölgesine, depremzedelere yardım toplamaya başladılar! 12 yaşındaki Bosnalı minik çay satarak başladı
Dünyada Herkes deprem bölgesine, depremzedelere yardım toplamaya başladılar! 12 yaşındaki Bosnalı minik çay satarak başladı

Dünya

Dünyada Herkes deprem bölgesine, depremzedelere yardım toplamaya başladılar! 12 yaşındaki Bosnalı minik çay satarak başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23