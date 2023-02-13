Tokat'ta yardım merkezine getirilen bir yorgandan çok sayıda altın çıktı! Enkazda buldukları dövizi sahibine teslim etti
Tokat'ın Niksar ilçesinde yardım merkezine getirilen yorgandan çıkan 18 adet cumhuriyet altını, 3 adet çiftli, 1 adet çeyrek, 1 adet gram altın sahibinin yakınına teslim edildi. Ayrıca AFAD gönüllüleri, enkazda buldukları 200 bin TL'lik altın ve dövizi sahibine teslim ettiği gelen haberler arasında...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım seferberliği başlatıldı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat’ın Niksar ilçesinde de vatandaşlar deprem bölgesine yardım göndermek için adeta birbirleri ile yarıştı.
Yardım için getirilen yorgandan altın çıktı
Eski hükümet konağında oluşturulan yardım toplama merkezine getirilen yardımları tasnif eden görevliler, bir yorganın arasından çıkan altınları görünce gözlerine inanamadı.
Görevliler, yaptıkları incelemede 18 adet cumhuriyet altını, 3 adet çiftli, 1 adet çeyrek, 1 adet gram altın buldu.
Yorgan sahibinin yakınına teslim edildi
Yorgan sahibi Z.G’nin bir yakınına altınlar tutanak karşılığı teslim edildi.
Benzer bir haberde Kahramanmaraş'tan geldi
Kahramanmaraş'ta merkezli depremin vurduğu kentlerden Adıyaman'da, İstanbul'dan gelen AFAD gönüllüleri, bir bina enkazında buldukları 200 bin TL değerindeki altın ve dövizi sahibine teslim etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, AFAD gönüllüsü Vedat Kaya ve 7 arkadaşı, Atatürk Bulvarı üzeninde yıkılan bir binanın enkazında yaptıkları çalışmalar sırasında buldukları 200 bin TL değerindeki altın ve dövizi sahibine teslim etti.