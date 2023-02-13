Tokat'ta yardım merkezine getirilen bir yorgandan çok sayıda altın çıktı! Enkazda buldukları dövizi sahibine teslim etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım seferberliği başlatıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat’ın Niksar ilçesinde de vatandaşlar deprem bölgesine yardım göndermek için adeta birbirleri ile yarıştı.

Yardım için getirilen yorgandan altın çıktı

Eski hükümet konağında oluşturulan yardım toplama merkezine getirilen yardımları tasnif eden görevliler, bir yorganın arasından çıkan altınları görünce gözlerine inanamadı.

Görevliler, yaptıkları incelemede 18 adet cumhuriyet altını, 3 adet çiftli, 1 adet çeyrek, 1 adet gram altın buldu.

Yorgan sahibinin yakınına teslim edildi

Yorgan sahibi Z.G’nin bir yakınına altınlar tutanak karşılığı teslim edildi.

Benzer bir haberde Kahramanmaraş'tan geldi

Kahramanmaraş'ta merkezli depremin vurduğu kentlerden Adıyaman'da, İstanbul'dan gelen AFAD gönüllüleri, bir bina enkazında buldukları 200 bin TL değerindeki altın ve dövizi sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, AFAD gönüllüsü Vedat Kaya ve 7 arkadaşı, Atatürk Bulvarı üzeninde yıkılan bir binanın enkazında yaptıkları çalışmalar sırasında buldukları 200 bin TL değerindeki altın ve dövizi sahibine teslim etti.