  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tokat'ta ulaşıma kar engeli
Yerel

Tokat'ta ulaşıma kar engeli

Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle uluslararası D-100 karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 21:42:00 -
Tokat'ta ulaşıma kar engeli

Tokat’ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yurt dışına yük taşımacılığı yapan araçların sıklıkla kullandığı yolda etkili oldu. Reşadiye-Niksar karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki tır yan yana yolda kalarak iki şeridi kapattı. Tırların kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hareket edememesi sonucu yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede çok sayıda araç mahsur kaldı. Tırlardan birinin vatandaşların gayretleri ile hareket ettirilmesi sonucu yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol ulaşıma açıldı. Ağır tonajlı araçlar trafiği kapatmaması için bekletilirken, karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay