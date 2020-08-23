Tokat'ta traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Değirmenli köyü yakınlarında Sefer Yetişkin (79) idaresindeki çekirdek yüklü 60 ER 593 plakalı traktör ile Mustafa Gültekin'in (55) kullandığı 25 AL 444 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Mehmet Demirci (57) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yere dökülen çekirdekler vatandaşlar tarafından toplandı.