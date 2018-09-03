Tokat’ta trafik kazası 3 kişi yaralandı

Tokat’tan Sivas istikametine seyir halinde olan Hasan E. (66) idaresindeki 55 UA 055 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte eşi ve çocuğu yaralandı. Hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve ailesi ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.