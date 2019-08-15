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Tokat'ta tarla yangını! 15 hektar...

Tokat'ın Batmantaş ile Çayören köyleri arasındaki alanda bir tarlada yangın çıktı. 15 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:53
Tokat'ta tarla yangını! 15 hektar...

Tokat'ta tarlada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyleri arasındaki alanda çıkan ve rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, Orman İşletme ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

2 arazöz ve 30 kişilik ekibin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:53
  1. Batmantaş
  2. Çayören
  3. Tokat
  4. Orman İşletme ekipleri

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