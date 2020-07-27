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Yerel

Tokat'ta sıcak hava asfalt eritti

Tokat'ta 35 derece hava sıcaklığı nedeniyle Tokat-Sivas karayolunda asfaltın eridiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 17:19:00 -
Tokat'ta sıcak hava asfalt eritti

Hava sıcaklığının gün içerisinde 35 dereceye ulaştığı Tokat'ta, asfalt eridi. Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde yolun büyük bölümünde eriyen asfalt, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri eriyen asfaltın kazaya sebebiyet vermemesi için çalışma başlattı. Ekiplerin belirli aralıklarla erime olan bölgelere mıcır döktüğü görüldü. Meteoroloji verilerine göre kentte yüksek hava sıcaklığının ilerleyen günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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