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Aktüel Tokat'ta sağlık çalışanı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

Tokat'ta sağlık çalışanı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:11:10 -
Tokat'ta sağlık çalışanı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Turhal Devlet Hastanesinde çalışan 53 yaşındaki Murat Öndeş'in, Kovid-19 teşhisi konulmasıyla 6 gün önce aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Öndeş'in, dün akşam hastanede hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, cenazenin Turhal Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildiği kaydedildi.

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