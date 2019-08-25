0553 313 94 23

Tokat’ta nefesleri kesen şenlik

Tokat’ta düzenlenen off-road Şenliklerinde zorlu parkurda mücadele veren arazi araçları nefesleri kesti.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:15
Tokat’ta nefesleri kesen şenlik

Tokat’ta düzenlenen off-road Şenliklerinde zorlu parkurda mücadele veren arazi araçları nefesleri kesti.


Tokat’ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen off-road şenliklerinde arazi araçlarının zorlu parkurlardaki mücadelesi nefesleri kesti. Tokat Belediyesi sponsorluğunda Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen şenlikler Topçam Dağı eteklerinde yapıldı. Tokat, Sivas, Ordu, Erzincan ve Erzurum başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerlerinden kente gelen 50’ye yakın pilot ve arazi araçları birçok engele sahip zorlu parkuru tamamlamak için direksiyon başında ter döktü.


Tükiye’nin birçok noktasından şehre gelen pilotlarla düzenlenen şenliğin kentin tanıtımı açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken ve Tokat Belediyesi’nin bu anlamda kendilerine çok büyük destek verdiklerini söyleyen Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkan Yardımcısı Semih İlhan, "Bu şenliğe halk aşırı ilgi duyuyor. 7’den 70’e herkes burada. Herkes alkışlıyor. Tokat’a yeni bir etkinlik getirdik ve Tokat’ın adı duyulsun istedik. Ben de piste çıkıp bütün hünerlerimi sergilemeye çalışacağım. Etkinliğimize katkı veren Tokat Belediyemize, sponsorlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Ordu’dan şenliğe gelen ve parkuru başarıyla tamamlayan pilotlar arasında olan 63 yaşındaki Osman Tice ise bu sporun yaşla alakası olmayan her yaştan sürücünün yapabileceği güvenli bir spor olduğunu söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:15
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF’den şehitler için baş sağlığı mesajı
    1. TFF’den şehitler için baş sağlığı..
    2. Eşi ve kızını öldüren şahıs: "Eşimi..
    3. Prof. Ahmet Alkın'dan evlilik uyarısı:..
    4. Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı
    5. Böylesi ancak mizahta olur! İsmi..
    6. Metrobüste yangın paniği!
    7. Devrekli genç işçi ormanda hayatını..
    8. Düğün alanına ulaştı, yolcuları..
    9. Anlaşmaları askıya aldılar! Füzeleri..
    10. Bingöl’de 1 ton 280 kilo esrar ile 500..
    11. Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü
    12. Avcılar Şükrübey’de bir metrobüsün..
    13. Denizde boğulan genç son yolcuğuna..
    14. Şırnak'ta terör örgütü PKK operasyonu:..
    15. Başkan Erdoğan Güneysu'da
    16. Bursa’da Vedat Bilir rüzgârı
    17. Katar, Gazze'de yoksul ailelere 100..
    18. Lübnan'dan, İsrail İHA'larına tepki
    19. Kim: Taviz vermeyeceğiz
    20. İsmail Saymaz Cübbeli Ahmet Hocayı..
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek