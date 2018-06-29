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Tokat'ta kuraklığa dayanıklı yeni arpa türü geliştirdiler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejdet Kandemir başkanlığındaki ekip, 4 yıllık çalışma sonucu, kuraklığa dayanıklı ve daha erkenci bir arpa türü geliştirmeyi başardı.

29 Haziran 2018 Cuma 21:56
Tokat'ta kuraklığa dayanıklı yeni arpa türü geliştirdiler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejdet Kandemir, yaptığı açıklamada, Taşlıçiftlik kampüsündeki bahçede, moleküler arpa ıslahıçalışması yürüttüklerini söyledi.

Arpa çeşitlerini geliştirdikleri bir proje üzerinde çalıştıklarını belirten Kandemir, "TÜBİTAK'ın desteklediği projemizde, Türk arpa çeşitlerine kuraklığa dayanıklı genler aktardık. Gen kaynağımız Ortadoğu kaynaklı bir yerel çeşit. Aslında çeşidin kendisi oldukça kötü durumda. Zayıf gelişiyor, ayakta duramıyor ancak içinde değerli karakterler var. Yerel çeşitler böyledir." diye konuştu.

Üzerinde çalıştıkları yerel çeşidin, kuraklığa dayanıklı özellikleri bulunduğuna dikkati çeken Kandemir, "Kısmen de erken yetişme özelliği vardı. Biz bunu kendi arpa çeşitlerimize aktararak hem erkenci hem kuraklığa dayanıklı hale gelmesini sağladık. Çalışmamızın sonunda bunların tescilini yaptıracağız. İlerleyen yıllarda bu çeşitlerimiz bölge çiftçisinin hizmetine girecek." diye konuştu.

'DİĞER TÜRLERE GÖRE YÜZDE 20 DAHA VERİMLİ'

Kandemir, projenin 150 bin lira destek aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Projemiz dördüncü senesinde. İnşallah bu yıl tamamlanacak. Arpamızın tescili de bir yıl sürebilir. Arpanın kuraklığa dayanıklılığı, bölge toprağına göre değişir. Topraklarınız killi ise kuraklıktan daha az etkilenir. Kumlu toprakta ise daha fazla kuraklıktan etkilenir. Çeşidimiz başaklanma aşamasında hiç yağmur almadı. Yıllık yağışı 400 milimetre veya altında olan yerlerde bile rahatlıkla yetiştirilebilecek bir çeşit. Verimlilik, mevcut arpa çeşitlerine göre yüzde 20 daha fazla. Daha erkenci olması ve yatmaması gibi kriterleri de var. Bu çeşidimiz diğer arpa çeşitlerine göre iki hafta önce hasada geliyor. Bu, çok önemli bu bölgede."

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:56
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