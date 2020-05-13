  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Tokat'ta kumar baskını! 2. kattan atladı

Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 24 kişiye para cezası kesildi. Operasyon sırasında bir kişi 2. kattan atladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:09:00 -
Tokat'ta kumar baskını! 2. kattan atladı

Tokat'ın Zile ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 24 kişiye para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dutlupınar Mahallesi Postane Sokak'ta bir binanın 2. katında kumar oynandığını tespit etti.

Ekiplerin ikamete girdiği sırada kaçmaya çalışan şüphelilerden F.K, 2. kattan atlayarak bacağını kırdı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan F.K. tedavi altına alındı.

Operasyonda, masa üzerindeki kumar malzemelerine el konuldu.

Evde kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlenen 24 kişiye 4 bin 375'şer lira para cezası verildi.

İkamet sahibi ve işletmeci C.D. ile S.Y. hakkında da adli işlem yapıldı.

Hortumcu Cem Uzan şirinlik yaptığı AK Parti hükümetini bu kez hedef aldı!
Hortumcu Cem Uzan şirinlik yaptığı AK Parti hükümetini bu kez hedef aldı!

Gündem

Hortumcu Cem Uzan şirinlik yaptığı AK Parti hükümetini bu kez hedef aldı!

Kübra Par'dan ünlü profesöre hakaret! Yazısında bir kez daha hedef aldı
Kübra Par'dan ünlü profesöre hakaret! Yazısında bir kez daha hedef aldı

Medya

Kübra Par'dan ünlü profesöre hakaret! Yazısında bir kez daha hedef aldı

ABD'nin Türkiye'ye yönelik 'F-35' hamlesi kendi ayağına dolandı! Ne yapacaklarını şaşırdılar
ABD'nin Türkiye'ye yönelik 'F-35' hamlesi kendi ayağına dolandı! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Dünya

ABD'nin Türkiye'ye yönelik 'F-35' hamlesi kendi ayağına dolandı! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Denizli'de 17 mahalle karantinaya alındı! Nedeni koronavirüs değil
Denizli'de 17 mahalle karantinaya alındı! Nedeni koronavirüs değil

Gündem

Denizli'de 17 mahalle karantinaya alındı! Nedeni koronavirüs değil

Sermiyan Midyat'tan 'kadın oyuncuya dayak' iddiası! Solak medya olayı görmezden geldi
Sermiyan Midyat'tan 'kadın oyuncuya dayak' iddiası! Solak medya olayı görmezden geldi

Gündem

Sermiyan Midyat'tan 'kadın oyuncuya dayak' iddiası! Solak medya olayı görmezden geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı