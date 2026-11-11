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Yerel Tokat'ta korku dolu anlar: Başıboş köpeklerin çocuğa saldırısı kamerada!
Yerel

Tokat'ta korku dolu anlar: Başıboş köpeklerin çocuğa saldırısı kamerada!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde dört köpeğin bir çocuğa saldırdığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan bir çocuğa pitbull, av köpeği, ikisi de süs köpeği olmak üzere dört köpek saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, olayın yaşandığı noktaya doğru koşan bir kişi ve ardından bölgede toplanan vatandaşlar yer aldı.

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