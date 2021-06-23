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Gündem Tokat’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden ölüm
Gündem

Tokat’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden ölüm

Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 17:55:00 -
Tokat’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden ölüm

Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören hasta yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, vücuduna kene yapışan 65 yaşındaki Emine Er, ateş ve halsizlik şikayetiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Er, 5 günlük tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Er'in cenazesi gerekli tedbirler alınarak toprağa verildi.

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