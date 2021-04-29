Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki çocuktan sevindiren haber
Dün akşam saatlerinde Tokat merkeze bağlı Seküdağ Yaylası'nda kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım, sağ olarak bulundu.
Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım sağ olarak bulundu.
Dün kaybolmuştu
Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Yıldırım, dün akşam anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kayboldu.