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Gündem Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki çocuktan sevindiren haber
Gündem

Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki çocuktan sevindiren haber

Dün akşam saatlerinde Tokat merkeze bağlı Seküdağ Yaylası'nda kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım, sağ olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 17:08:00 -
Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki çocuktan sevindiren haber

Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım sağ olarak bulundu.

Dün kaybolmuştu

Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Yıldırım, dün akşam anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kayboldu.

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