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Aktüel Tokat'ta FETÖ'nün mütevelli grubuna yönelik soruşturmada 15 şüpheliye gözaltı kararı
Aktüel

Tokat'ta FETÖ'nün mütevelli grubuna yönelik soruşturmada 15 şüpheliye gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:22:30 -
Tokat'ta FETÖ'nün mütevelli grubuna yönelik soruşturmada 15 şüpheliye gözaltı kararı

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mütevelli grubuna" yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün mütevelli grubunda yer aldıkları iddiasıyla aralarında esnafların da bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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