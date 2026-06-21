Dışişleri Bakanı Mısır’da! Hakan Fidan’dan peş peşe zirveler

Bakan Fidan, Kahire'deki yoğun diplomasi trafiği kapsamında ilk olarak Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Sisi ile Görüşmenin Ardından Mevkidaşıyla Masaya Oturdu

Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Hakan Fidan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği kabulde bölgesel güvenlik ve stratejik ortaklıklar masaya yatırıldı. Bu sinsi krizlerin gölgesindeki tarihi kabulün ardından Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile ikili bir araya gelerek iki ülke arasındaki normalleşme adımlarını ve sahada atılacak ortak hamleleri detaylıca müzakere etti.

Sudanlı Bakanla da Sürpriz Zirve Gerçekleşti

Hakan Fidan'ın Kahire'deki diplomasi hamleleri sadece Mısır yönetimiyle sınırlı kalmadı. Bakan Fidan, çok yönlü dış politika vizyonu çerçevesinde Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile de Kahire’de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. İslam dünyasının ve bölge istikrarının sinsi tehditlere karşı korunması adına atılan bu adımlar, Türkiye'nin Kahire merkezli çok taraflı zirvede kurduğu güçlü masanın ve lider diplomatik rolünün en somut göstergesi oldu.