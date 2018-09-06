Tokat'ta FETÖ soruşturması: 5 kişi gözaltına alındı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında Ankara, Gümüşhane ve Samsun'da haklarında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen hakim adayı, uzman yardımcısı ve 3 avukat bulunuyor.