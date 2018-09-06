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Tokat'ta FETÖ soruşturması: 5 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:13
Tokat'ta FETÖ soruşturması: 5 kişi gözaltına alındı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında Ankara, Gümüşhane ve Samsun'da haklarında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen hakim adayı, uzman yardımcısı ve 3 avukat bulunuyor. 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:13
  1. Samsun
  2. Gümüş
  3. Ankara
  4. Gümüşhane
  5. Tokat
  6. Cumhuriyet Başsavcılığı

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