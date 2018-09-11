Tokat’ta ev almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler

Tokat’ta Dedeli Mahallesinde 292’si emeklilere 144 tanesi alt gelir gurubuna yönelik olarak toplam 436 konut satışa sunuldu. Ön kayıtların yapıldığı ilk gün olduğu gibi ikinci günde banka şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu. İlk gün kayıt yaptıramayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren banka önünde beklemeye başladı.

Uzayıp giden kuyrukta ayakta duramayan bir emekli vatandaşın yanında getirdiği tabureye oturarak beklediği görüldü. Müracaatların tek bir banka şubesinden yapılmasını eleştiren vatandaşlar kapıların açılmasıyla sıra ile içeri girdi. Sıraya aradan girmek isteyenlerle sıradaki vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

3 EKİM'DE KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

21 Eylül tarihine kadar devam edecek olan başvurularda ön kayıt yaptıracak olan emekliler 3 Ekim’de düzenlenecek olan kura çekimi ile ev sahibi olabilecek. Kurada konut hakkı kazanan emekliler, bankaya 12 bin ile 19 bin lira iki seçenekte para yatırarak, 180 ay konutun metrekaresine göre 517 ile 793 lira taksit ödeyecek. 3+1 daire için ise en düşük daire fiyatı 225 bin 166 TL. En yüksek daire fiyatı ise 260 bin 193 TL’ye 96 ay ile 120 ay arasında vade ile satılacak.