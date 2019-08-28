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Tokat’ta, düğünde ’kartal’ oyunu geleneği

Tokat’ın Zile ilçesinde yapılan köy düğününde asırlık geleneklerden kartal oyunu geceye renk kattı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:08
Tokat’ta, düğünde ’kartal’ oyunu geleneği

Tokat’ın Zile ilçesinde yapılan köy düğününde asırlık geleneklerden kartal oyunu geceye renk kattı.


Zile ilçesine bağlı Hacılar köyünde İsa ve Gamze Çerçi çiftinin düğününde köyün asırlık geleneği gereği damada takım elbisesi havuz başında giydirildi. Köyde yapılan düğünde ise damadın kadın kılığında giren arkadaşları oyun havaları eşliğinde oynadı. Düğünün yapıldığı alanda sahnelenen kartal oyunu ise ilk defa görenleri şaşırttı. Yerde yatan şahsın kıyafetinden bir parça koparan kişinin yaptığını diğer oyuna katılanların da yapmasıyla renkli görüntüler yaşandı. Oyun yerde yatan kişinin giysilerinin parçalandıktan sonra üzerine çocukların bindirilmesiyle sona erdi.


Damadın Babası Alaattin Çerçi asırlık geleneklerine uygun olarak düğünlerini yaptıklarını kaydetti. Hakkari’de düzenlenen operasyonda yaklaşık 1.5 ay önce şarapnel parçası ile yaralandığını ve tedavi sürecinden sonra düğünü yapma kararı verdiklerini ifade eden Uzman Çavuş İsa Çerçi, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Mutluluğumu yaşıyorum. Kartal oyununun en ilginç yeri gelip yerde yatan kişinin üzerini yırtmaları, ısırmaları. En baştaki kişi ne yaparsa arkasındaki arkadaşlarda onu yapıyorlar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:08
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