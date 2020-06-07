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Yerel

Tokat’ta drift yapan sürücüye büyük ceza

Tokat’ta drift yaptığı anları sosyal medyada yayınlayan ve ters yönde giden araç sahibine 7 bin 369 lira ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:43:00 -

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Asri Mezarlık Kavşağı'nda, 16 E 7023 plakalı araç sürücüsü, kavşak etrafında drift yaparak, o anları sosyal medyada paylaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçti.

7 bin lira ceza

Yapılan çalışma sonucu, sürücüsü öğrenilemeyen araca, drift atma ve ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 7 bin 369 lira para cezası uygulandı.

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Yorumlar

Üstad Kadir Mısıroğlu

Gercekten çok büyük ceza. Aşırı korkutucu bir ceza. Bu devlet bu kanunlardan artık bıktı
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