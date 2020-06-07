Tokat’ta drift yapan sürücüye büyük ceza
Tokat’ta drift yaptığı anları sosyal medyada yayınlayan ve ters yönde giden araç sahibine 7 bin 369 lira ceza uygulandı.
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Asri Mezarlık Kavşağı'nda, 16 E 7023 plakalı araç sürücüsü, kavşak etrafında drift yaparak, o anları sosyal medyada paylaştı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçti.
7 bin lira ceza
Yapılan çalışma sonucu, sürücüsü öğrenilemeyen araca, drift atma ve ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 7 bin 369 lira para cezası uygulandı.