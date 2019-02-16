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Tokat’ta domates tanzim satış fiyatından satılıyor

Tokat’ta pazar yerinde domates büyük şehirlerde kurulan tanzim satış fiyatı olan 3 liradan satılıyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:42
Tokat’ta domates tanzim satış fiyatından satılıyor

Tokat’ta pazar yerinde domates büyük şehirlerde kurulan tanzim satış fiyatı olan 3 liradan satılıyor.


Ankara ve İstanbul’da kurulan tanzim satış noktalarında sebze ve meyve satılmaya başlaması ile birlikte bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Tokat Mahmutpaşa Mahallesinde kurulan Cumartesi pazarında tezgahlarında domatesin kilosu 3 lira, soğan 4 lira, patates 3.5 lira, biber 7- 8 lira, pırasa 5 lira, ıspanak 4 liradan satılıyor. Pazar yerinde fiyatlarda düşüş gözlemlediklerini belirten vatandaşlar diğer ürünlerde de düşüş yaşanmasını bekliyor. Pazar esnaflarından Fatih Atik, domates fiyatlarında düşüş olduğunu ifade ederek, “Domates geçen haftalarda 6-7 lira idi. Tanzim satışların etkisi oldu. Domates 3 liradan satılıyor” dedi.



"Domatesin kurusundan yerdik"


Pazar esnaflarından İdris Kaya ise ülkenin başka sorunları varken domates ve biber gündemi ile meşgul edilmesini doğru bulmadığını ifade ederek, “Vatandaş birazda un çorbası yesin makarna yapsın pilav yesin. Ninelerimiz soğan kavurması yapardı. 30-40 yıl önce annemiz domates kuruturdu. Domatesin kurusundan yerdik. Şimdi vatandaş hepsi olsun istiyor. Biraz idareli gidilecek, bu dalgalanmalar geçer. Aynen doların yukarıya çıkıp ta geri düşmesi gibi düşer” dedi.



"Tanzim satış noktaları ile buranın fiyatları aynı"


Tanzim satış noktalarının açılması ile pazarda işlerinin düştüğünü ileri süren pazar esnaflarından Sefa Çetin, “Bitirdiniz bizi. Medyaya söylüyorum medya beni görsün bitti yani. Tanzim satış noktaları açıldı Tokat’ta yok ama gelecekmiş deniyor. Ama millet şunun farkında değil. Tanzim satış noktaları ile buranın fiyatları aynı. Orada sadece kuyruğa girecek ama burada kuyruğa girmeden alışveriş yapacak” diye konuştu.


İstanbul ve Ankara’da ise 6 farklı ürünün satıldığı tanzim satış noktalarında soğan 2 lira, patates 2 lira, domates 3 lira, salatalık 4 lira, biber 6 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:42
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