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Aktüel Tokat'ta baraj gölüne devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Aktüel

Tokat'ta baraj gölüne devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 19:54:41 -
Tokat'ta baraj gölüne devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde, hafif ticari aracın Almus Baraj Gölü'ne devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Murtaza Aslan'ın (55) kullandığı 34 FJY 89 plakalı hafif ticari araç, Karadere Köprüsü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Almus Baraj Gölü'ne devrildi.

Kazada, sürücü ile Aşur, Zeynep ve İpek Aslan yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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