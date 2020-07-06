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Aktüel

Tokat’ta 6 adliye personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 18:07:55 -
Tokat’ta 6 adliye personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TOKAT (AA) - Tokat'ta Almus adliyesinde görevli bir hakim ile 5 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçede adliyede görevli mübaşirin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine gerçekleştirilen filyasyon çalışmasının ardından bir hakim ve 4 personelin daha koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Mübaşirin hastanede tedavi altına alındığı, hakim ve diğer personelin evlerinde karantinada oldukları öğrenildi.

Bir süre kapatılan adliye dezenfekte edildikten sonra yeniden hizmete açıldı.

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