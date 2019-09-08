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Tokat'ın Zile ilçesinde yangında 7 dekar fidanlık zarar gördü

Zile ilçesinde fidanlık alanda yangın çıktı. 7 dekarlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

08 Eylül 2019 Pazar 21:03
Tokat'ın Zile ilçesinde yangında 7 dekar fidanlık zarar gördü

Zile ilçesine bağlı Bayır köyü ile Zile bağları arasında bulunan arazide, saat 12.30 sıralarında, yangın çıktı. Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından dikilen fidanların bulunduğu alanı alevler sardı. Piknikçilerin ateşinden çıktığı tahmin edilen yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler, jandarma ve polis ekipleri, kazma ve küreklerle yaptı. Kısa süre sonra da Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 7 dekar alanda etkili olan yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Zile Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İsmail Atlı, "Yangın piknikçi ateşinden çıkmış gibi görünüyor. Rüzgar da ters esince yayılmış" dedi. 
Zile Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Candan ise "Piknik yapan vatandaşlarımızı ateşi tam söndürmüyor.  Bu sebepten rüzgarın da etkisiyle yangın araziye yayılıyor. Yangını kontrol altına aldık, soğutma çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.


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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 21:03
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