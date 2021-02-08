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Gündem Tokat’da fay hattı nereden geçiyor?
Gündem

Tokat’da fay hattı nereden geçiyor?

AFAD son depremler listesine göre, Sivas Gemerek’te gece saat 01:01’de yerin 16.68 kilometre derinliğinde ve 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem civar illerde de hissedildi. Sivas’da meydana gelen deprem en çok da Tokat’ta hissedildi. Peki Sivas’ta fay hattı nereden geçiyor? Tokat fay hattı nereden geçiyor? Tokat depreme dayanıklı yerler neresi? İşte Tokat deprem fay hattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 08:25:00 - 2021-02-08 08:26:16
Tokat’da fay hattı nereden geçiyor?

Uzmanlar Kuzey Anadolu fay zonunun Erzincan-Tokat bölümü arasında biriken enerjiden dolayı her an 6 şiddetin üzerinde bir deprem olabileceği uyarısında bulunuyor. Niksar çayının güneyinden başlayıp, Erbaa’nın güneyine kadar uzanan yaklaşık 30-40 km uzunluğundaki Esençay fayı bulunmakta. Cumhuriyet Üniversitesi (CU) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Başbakanlık Deprem Değerlendirme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, Sivas-Tokat fay hattına ilişkin olarak, “Tokat’ın Kuzeyinde Niksar, Erbaa civarında, Reşadiye civarında zaman zaman 4 derece ve üzerinde depremler beklemek olağan bir durum. Son zamanlarda Erbaa’nın hemen güneyinde meydana gelen depremler, bizim Esençay oyarak adlandırdığımız ve üzerinde uzun yıllardan beri depremin olmadığı, ancak depremi üretecek fayın üzerinde meydana gelen depremlerdir. Dolayısıyla Tokat’ta Esençayı olarak adlandırdığımız, Niksar çayının güneyinden başlayıp, Erbaa’nın güneyine kadar uzanan yaklaşık 30-40 km uzunluğundaki bir fay bölgedeki önemli deprem kaynaklarından birisi” dedi.

Sivas’ta fay hattı nereden geçiyor?
Sivas’ta fay hattı nereden geçiyor?

Gündem

Sivas’ta fay hattı nereden geçiyor?

 

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