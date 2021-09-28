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Gündem "Tokatçılar Kralı" Yılmaz Özdil Kılıçdaroğlu'na akıl verdi: Eğer aday olursa yıkar geçer
Gündem

"Tokatçılar Kralı" Yılmaz Özdil Kılıçdaroğlu'na akıl verdi: Eğer aday olursa yıkar geçer

CHP yandaşı Sözcü'nün yazarı Yılmaz Özdil, aklındaki cumhurbaşkanı adayını tarif ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na akıl verdi. Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde seçimleri kazanamayacağını dile getiren Özdil, CHP'nin kendi çıkarları yerine artık milleti düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 13:21:00 -
"Tokatçılar Kralı" Yılmaz Özdil Kılıçdaroğlu'na akıl verdi: Eğer aday olursa yıkar geçer

"Tokatçılar Kralı" Yılmaz Özdil, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "cumhurbaşkanı adayı" konusunda akıl verdi.

Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür eden Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, "Aday gösterilirse açık ara kazanacağını düşündüğüm bir adayım var. Toplumdaki karşılığı açısından baktığımda bu kişi aday olursa yıkar geçer. Bana göre halkın içinde var olan, halkta karşılığı bulunan kişinin aday olması lazım" diye konuştu.

"Benim cumhurbaşkanı adayım belli"

Lale Özan Arslan'ın sorularını yanıtlayan Yılmaz Özdil, Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa adayım" şeklindeki açıklamasına değindi.

Akşener'e teşekkür eden Özdil kendisinin cumhurbaşkanı adayını tarif etti ve şunları söyledi:

"Benim Yılmaz Özdil olarak aday gösterilirse açık ara kazanacağını düşündüğüm bir adayım var. Bu benim adayım. Toplumdaki karşılığı açısından baktığımda bu kişi aday olursa yıkar geçer, açık ara."

"Kılıçdaroğlu kazanamaz"

Yılmaz Özdil sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nu ima ederek CHP liderinin aday olması halinde cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanamayacağını belirtti.

"Aday olursa kesinlikle seçimi kaybedeceğini bildiğimiz bir aday var" diyen Yılmaz Özdil, "Halkın istediği adayı göstermek, partilerin görevidir" ifadesini kullandı.

"Meral Akşener, tarihi sorumluluğunu yerine getirdi. Ben yurttaş olarak kendisine teşekkür ediyorum. Meral Akşener ve İYİ Parti, parlamenter rejimden yana tarihi bir tavır aldı ve tarihi bir çağrıda bulundu. Ben yurttaş olarak kendilerine teşekkür ederim" diyen Özdil, CHP'nin artık kendisini değil, milletin çıkarını düşünmesi gerektiğini kaydetti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının ismini açıklamak için henüz çok erken olduğunu dile getiren Özdil, "Bu siyasi atmosferde isim telaffuz etmenin çok erken olduğunu görüyorum. CHP'nin veya Millet İttifakı'nın adayı belli olacaksa henüz çok erken. Bana göre halkın içinde var olan, halkta karşılığı bulunan kişinin aday olması lazım" dedi.

 

 

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