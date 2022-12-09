Tokatçılar işte şimdi yandı! Merkez Bankası resmen hizmete sundu

7 gün 24 saat anlık para transferi sağlayan FAST Sistemi Aralık 2020 itibarıyla hizmete sunuldu. FAST ile tüm kullanıcılar, farklı finansal kuruluşlardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat ucuz, hızlı ve kolay şekilde fon aktarabiliyor ve katılımcı finansal kuruluşlar işlemin taraflarına işlem sonucunu saniyeler içinde anlık bildirebiliyor. Fon transfer işlemlerinin saniyeler içerisinde gerçekleşmesi, beraberinde güvenlik risklerinin yönetilmesini zorunlu hale getirdi. Bu çerçevede TCMB, anlık ödemelerin en güvenli şekilde gerçekleştirilmesini ve tabana yayılmasını sağlamak üzere SİPER platformunu geliştirerek hizmete sundu.

SİPER platformu, para transferini başlatan kurum ile alıcı kurum arasında yasadışı bir işlem riski hakkında saniyeler içerisinde bilgi paylaşılmasını ve sistemde bulunan tüm katılımcıların da bilgilendirilmesini sağlıyor. SİPER, sadece FAST için değil tüm fon transfer işlemlerinde de kullanılabilecek.

SİPER finansal kuruluşların hizmetine yeni açılmasına rağmen bugün itibarıyla testler ve teknik sertifikasyonlarını başarıyla tamamlayarak dört banka platform üzerinden haberleşmeye başladı. 2023 yılı ilk çeyreğinde FAST üyesi tüm finansal kuruluşların SİPER entegrasyonunu tamamlamaları bekleniyor.