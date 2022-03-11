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Siyaset Tokatçı Cem Uzan Fransa'dan iyi salladı! "Namus sözüm olsun..."
Siyaset

Tokatçı Cem Uzan Fransa'dan iyi salladı! "Namus sözüm olsun..."

Milleti tokatlayarak Fransa'ya kaçan Cem Uzan, hâlâ Genç Parti'nin iktidara geleceğini savunarak, utanmadan içi boş vaatler sunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 15:17:00 -

Halen Fransa’da bulunan Genç Parti "lideri" Cem Uzan, Lale Ozan Arslan’ın sorularını cevapladı. Uzan, Türkiye’de ekonomik kriz olduğunu savunarak akılalmaz açıklamalar yaptı. Bu "krizin" AK Parti’nin yanlış yönetiminden kaynaklandığını savunan Uzan, Genç Parti olarak kendilerinin Türkiye’ye krizden çıkarmak için çalıştıklarını ileri sürdü.

Uzan, Genç Parti iktidara geldiğinde, Türkiye’yi kısa sürede Avrupa Birliği üyesi yapacağını iddia etti. Kendisi cumhurbaşkanı olursa 3 yıl içerisinde Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkesi olacağını savunan Uzan, “Avrupa Birliği namus sözüm olsun. Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne almak istemiyorlar iddiası tam bir palavra. Siz AB kriterlerini yerine getirdiniz de almadılar mı? Kravat ve gömlekle giriş istenen bir restorana, siz tişörtle giderseniz elbette sizi kimse almaz” şeklinde konuştu.

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