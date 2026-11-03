Tokat yiyen kadın anlattı: "Niye bana vurdun diye bağırdım"

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde işten geldikten sonra alışveriş yapmak üzere markete girmek isteyen S.E. (46), market önünde beklediği sırada arkasından gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından yüzüne, sol kulağına gelecek şekilde şiddetli tokat atıldığını iddia etti.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, şüphelinin kadına tokat attıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü. Saldırı sonucu kulağında işitme kaybı meydana gelen S.E., doktorların düzenli kontrol önerdiğini belirtti.

"Hiç tanımadığım birisi bana tokat attı"

Saldırı karşısında büyük şaşkınlık ve korku yaşadığını belirten S.E., o anları şöyle anlattı: "Marketin önünde beklerken hiç tanımadığım birisi bana tokat attı. O anda ne olduğunu anlamadım. 'Niye bana vurdun' diye bağırdım ama arkasına bile bakmadan kaçıyordu. Vatandaşlar yakaladı. Benim kafam döndü. Market çalışanları ambulansa haber verdikten sonra bana su verdiler. Ben ambulansla hastaneye gittim."

Tedavisinin sürdüğünü anlatan kadın, "Şu an kulağım tam duymuyor. Doktor her ay kontrole geleceğimi söylüyor. Ben kendisine 'niye bana vurdun' dediğimde sadece 'özür dilerim' diyor. Ben de kendisinden şikâyetçi oldum" dedi.

Şüpheli kolunun yanlışlıkla çarptığını öne sürdü

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 6 suç kaydı bulunan Tolga Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.'ye çarptığını öne sürdü.

Kadının alınan sağlık raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.