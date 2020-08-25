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Aktüel Tokat Valisi Balcı maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı
Aktüel

Tokat Valisi Balcı maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

Vali Ozan Balcı: - "Salgınla mücadele kapsamında 928 kişilik denetim timi oluşturduk" - "Halkımızın tedbirlere hassasiyetle uymasını istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:58:35 -
Tokat Valisi Balcı maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Ozan Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınacak tedbirlerin önemine dikkati çekmek için maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Balcı, Gaziosmanpaşa Bulvarı Sivas Caddesi'nden başladığı denetimlerde vatandaşlara maske dağıttı.

Vatandaşlardan, Kovid-19'dan korunmak için maskelerini düzgün takmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini isteyen Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte salgınla mücadele kapsamında 928 kişilik denetim timi oluşturduklarını söyledi.

Timlerin mahallelerde, köylerde, cadde ve sokaklarda denetimlerine devam ettiğini belirten Balcı, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması önemli. Vatandaşlarımızın hassasiyetle tedbirlere uyması ile bu salgını kontrol altına alabiliriz." dedi.

Valiliği koordinasyonunda, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kır bahçesi gibi birçok yerde denetimlerin sürdüğünü anlatan Balcı, "Halkımızın tedbirlere hassasiyetle uymasını istiyoruz. Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan hijyen, maske, ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uygulamamız lazım. Hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimizin sağlığı hem de toplum sağlığı için alınan tedbirlere uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesini önemsiyoruz." diye konuştu.

Denetimler kapsamında polis ekipleri Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda ekip araçlarından, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda megafonla uyardı.

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