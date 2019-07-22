Tokat TSO yeni girişimciler yetiştirmeye devam ediyor

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR Tokat İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 2019 yılı girişimcilik kurslarına devam ediliyor.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Tokat İŞKUR İl Müdürlüğü arasında 2019 yılında 6 adet Uygulamalı Girişimcilik Kursu açılmasına yönelik protokol imzalanmıştı. Toplamda 150 işsiz için açılacak 6 kursa katılan kursiyerler, aldıkları eğitim sonrasında KOSGEB desteklerinden faydalanmaya hak kazanıyor. 25’er kişilik sınıflarda verilen eğitimler Tokat TSO eğitim salonunda gerçekleştirliyor. Eğitimci Serdar Sakın tarafından verilen kursta başarı sağlayan kursiyerlere Uygulama Girişimcilik Sertifikası veriliyor.2019 yılını eğitim yılı ilan ettiklerini söyleyen Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik; "İŞKUR Tokat İl Müdürlüğü ve TSO’nun hedefleri doğrultusunda bu yılı eğitim yılı ilan ettik. Bu mahiyette İŞKUR il Müdürlüğümüzün büyük destekleri ile 2019 yılında 150 girişimci adayına kurs veriyoruz. Açılan son kursumuzla birlikte 75 vatandaşımızı bu imkandan faydalandırdık. Eğitime katılan kursiyerlerimiz aldıkları eğitim sonrasında KOSGEB Hibe ve Desteklerinden de yararlanabilecek. Özellikle yatırıma en çok ihtiyacımız olan bu dönemde yeni girişimcilerin işyeri açmalarına sağlayacağımız katkı ile istihdamın da önünü açmaya çalışacağız. Açılacak işyerlerinde yapılacak istihdamlar ile bu eğitimlerin Tokat genelinde etkileyeceği aile sayısının 500’e yakın olduğunu düşünüyoruz. Şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.