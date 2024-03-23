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Yaşam Tokat-Sivas yolunda görüş mesafesi düştü
Yaşam

Tokat-Sivas yolunda görüş mesafesi düştü

Yeniakit Publisher
2024-03-23 23:35:00 -
Tokat-Sivas yolunda görüş mesafesi düştü

Tokat-Sivas karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra indiği söyleniyor.

Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle görüş mesafesi sıfıra indi.

Tokat-Sivas karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Mart ayında yağan kar nedeniyle görüş mesafesi sıfıra indi.

Bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken bazı sürücüler de araçlarından inerek buzlanma var mı diye yolu kontrol etti. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekipleri gece boyunca tuzlama ve kar sıyırma çalışması yaptı.

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