Tokat Niksar 4. etap 306 adet TOKİ konutların teslim tarihi TOKİ Tokat Niksar konutlarına başvuruda bulunanların 4. etap 306 adet TOKİ konutların teslim tarihine ilişkin net tarih merak edilmekte. TOKİ Tokat Niksar konutları ne zaman teslim edilecek? Tokat Niksar 4. etap 306 adet TOKİ konutlarında son durum ne?

Tokat İli Niksar İlçesi Kültür Mahallesi 4. Etap 306 konut projesinin % 88 inşaat seviyesinde olup çalışmaları devam etmektedir. TOKİ konutlarının teslime hazır hale geldiğinde kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilmekte.

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