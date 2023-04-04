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Medya Tokat manyağı oldun, hâlâ akıllanmadın Rahmi Turan! Bu defa tokat da değil, şamar geliyor
Medya

Tokat manyağı oldun, hâlâ akıllanmadın Rahmi Turan! Bu defa tokat da değil, şamar geliyor

Yeniakit Publisher
2023-04-04 14:36:00 -
Tokat manyağı oldun, hâlâ akıllanmadın Rahmi Turan! Bu defa tokat da değil, şamar geliyor

Her seçimde AK Parti'den tokat yiyen, ancak yedikleri tokadı hazmedemeyip çamura yatan zihniyetin önde gelen temsilcilerinden Rahmi Turan, yaklaşan seçimler öncesi yine "ön alma" gayretine girişti.

 

Her seçimde AK Parti'den tokat yiyen, ancak yedikleri tokadı hazmedemeyip çamura yatan zihniyetin önde gelen temsilcilerinden Rahmi Turan, yaklaşan seçimler öncesi yine "ön alma" gayretine girişti. 

14 Mayıs'ta yaşayacakları mağlubiyete şimdiden kılıf uydurmaya çalışan Turan, Sözcü gazetesindeki iftiralarla dolu yazısında özetle şunları kaydetti:

" “Sütten dili yanan üfleyerek içer” denir… Daha önce birçok şaibeli seçim gördük… Bu nedenle şimdi herkes 14 Mayıs’taki seçimlerde de “Acaba bir hile olur mu?” diye endişe ediyor. Eski seçimlerde neler neler olmadı ki? Trafoya kediler girdi… İki milyon civarında mühürsüz zarflardaki oylar geçerli sayıldı… O mühürsüz oyların hepsi iktidara verilen oylar oldu, nedense muhalefete hiç çıkmadı! Yüksek Seçim Kurulu’na güven kalmadı! Atı alan Üsküdar’ı geçti, vesaire… Bu defa tüm partilerin uyanık olması, her sandığın başında adam bulundurup hileye geçit vermemesi gerekiyor."
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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Arkadaş adamlar 20 senedir seçim kaybediyor gıdım utanma yok her seçim öncesi utanmadan yaygara koparıyorlar bu sefer şayet adamsanız kendinizi denize atarsınız tabii belinize taş bağlamayı da unutmayın.
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