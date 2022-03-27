Tokat Havalimanı geleceğin sembolü oldu

YENİ AKİT ANKARA

Açılışı gerçekleştirilen Tokat Havalimanı ile ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; "Tokat Havalimanı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü oldu" dedi.

"550 Milyon TL'ye mal edildi"

Bakan Karaismailoğlu 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanının 550 milyon TL'ye mal edildiğini söyledi.

Karaismailoğlu 2003 yılında 34 milyon olan yolcu sayısının toplamda 128 milyona yükseldiğinin altını çizerek, “Uçuş ağımız 2022 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 129 ülkede 337 noktaya ulaştı. En büyük ve önemli havacılık yatırımımız olan İstanbul Havalimanı ile birlikte bugün ülkemiz, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biridir. 2003 yılında 34 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılında yüzde 507 artış göstererek 210 milyona ulaşmıştı." dedi

Bakan Karaismailoğlu, 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanının 550 milyon TL'ye mal edildiğini söylerken, yeni havalimanın Tokat halkına hayırlı olmasını diledi.

Karaismailoğlu ayrıca bu hizmet ile havalimanı çevresinin de hareketleneceğini, yatırımdan, istihdama birçok şeyin de gelişeceğini söyledi.