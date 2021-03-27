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Ekonomi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı
Ekonomi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 13:23:00 -
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya başvuru yapılacak birim yetkilisi tarafından aslı görülerek onaylanan suretlerini teslim etmeleri gerekmektedir.

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