Tokat Belediyesi'nden kitap günleri ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

Tokat Belediyesi, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in talimatı üzerine bazı yazarların belediye tarafından düzenlenen kitap günleri etkinliğine katılmasının engellendiği şeklindeki iddialar üzerine açıklama yaptı. Belediye yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların gerçek yansıtmadığı ifade edildi.

Tokat Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bilindiği gibi, Tokat’a ait bir değer haline gelen ve titizlikle korunması gereken Tokat Belediyesi Kitap Günlerinin bu yıl üçüncüsü düzenlenmiştir.

Bu yıl ki kitap günlerimiz özellikle son günlerde farklı boyutlarda basın ve sosyal medyada yer almıştır. Zira Kitap Günleri kapsamında yapılan yazar buluşmaları üzerinden spekülatif haberler yapılmış ve bir çok bilgi kirliliği oluşmuştur. Belediye Başkanımızın yurtdışında olması nedeniyle basın açıklamamızı bugün itibariyle yapmak ihtiyacı doğmuştur.

3.Kitap Günleri programları, yazar isimlerinin belirlenmesi ve onların daveti oluşturulan bir komisyon ve kitap günleri organize işini ihale alan firma tarafından koordine edilmiştir. Tokat Milletvekili Ak Parti Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin hanımın Ahmet Şimşirgil ya da başkaca bir yazar ile ilgili kitap günleri söyleşi ve imza günleri listesinden çıkarılması noktasında talimatı, herhangi bir dahli olmamıştır. Tartışmalara konu olduğu şekliyle bir durum mevcut değildir.

Konu maksadını oldukça aşmış kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır.

Gelinen bu aşamayı kabul etmiyor ve kınıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.