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Tokat Belediyesi o caddeyi baştan sona yeniledi

Tokat Belediyesi son dönemde nüfus yoğunluğu artan Abdulfettah Caddesi üzerinde yaptığı altyapı çalışmalarıyla bölgeyi baştan sona yeniledi.

10 Eylül 2019 Salı 14:16
Tokat Belediyesi o caddeyi baştan sona yeniledi

Tokat Belediyesi son dönemde nüfus yoğunluğu artan Abdulfettah Caddesi üzerinde yaptığı altyapı çalışmalarıyla bölgeyi baştan sona yeniledi.


Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Abdulfettah Caddesi üzerindeki çalışmaları yerinde inceledi. Teknik işlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Altunordu’yla birlikte Çay Mahallesinde bulunan Abdulfettah Caddesi’nde devam eden çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Başkan Eroğlu, elektrik, doğalgaz ve iletişim altyapılarının da koordineli bir şekilde tamamlandığına dikkat çekti. Başkan Eroğlu, Abdulfettah Caddesi’nde yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada; “Ekiplerimiz Çay Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Abdulfettah Caddemizde altyapı konusunda özellikle yağmur suyu kanalları yapılarak, elektrik kabloları da dağıtım işletmemiz tarafından yer altına alındı. Mahallemizde son dönemlerdeki yapılaşmalarla birlikte ciddi bir nüfus yoğunluğu oluştu. Caddemiz 500-600 metrelik bir uzunluğa sahipti. Diğer kurumlarla irtibat kurarak, doğalgaz, iletişim ve elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla birlikte belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında son aşamaya gelindi. Ekiplerimiz çalışmalarını tamamladıktan sonra asfaltını yapacağız. İnşallah bir hafta içerisinde kaldırımı ve asfaltı yapılmış bir şekilde bölgenin hizmetine açacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:16
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