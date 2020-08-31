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Spor Tokat Belediye Plevnespor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor

Tokat Belediye Plevnespor'da yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:11:46 -
Tokat Belediye Plevnespor'da yeni sezon hazırlıkları

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Kulübün voleybol şube sorumlusu Mehmet Elibol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Eylül'de başlayacak lig öncesi hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdüklerini ifade ederek, "Günde iki idman yapıyoruz. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Çalışmalar İlker (Altan) hocamız yönetiminde devam ediyor. Takımımızda moraller yerinde." dedi.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesinin bugün Bursa'da başlayacağını hatırlatan Elibol, şunları söyledi:

"Geçen hafta Yozgat'ta Sorgun Belediyespor ile karşılaşmıştık. Sonrasında Sorgun Belediyesporlu 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley maçlarında Arkas Spor, Afyon Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ile mücadele edecektik. Takım olarak Kovid-19 testi yaptırdık. Masörümüzün testinin pozitif çıkması yüzünden Bursa'ya gidemedik. Oyuncular ile temaslı olduğu için maçlara çıkamıyoruz. Federasyon ile görüştük. Bursa'da oynamamız gereken maçları ileri tarihte yapacağız."


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