Tokat Belediye Plevne'de galibiyet sevinci

TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de Sorgun Belediyespor karşısında alınan galibiyetinin mutluluğu yaşanıyor.



Antrenör İlker Altan, AA muhabirine, sporcularının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 3 maçlarının ertelendiğini hatırlattı.

Bu süreçte 15 gün maç oynamadıklarını belirten Altan, "Bu bizi fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi. Aradan sonra Sorgun Belediyespor'la karşılaştık. Maçı kazandığımız için mutluyuz. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Ligdeki ikinci galibiyeti aldık. Bu sene amacımız ligde kalmak." dedi.

Altan, hafta sonu zor bir maç oynayacaklarına işaret ederek, "Deplasmanda Arkas Spor ile karşılaşacağız. Maçın hazırlıklarına başladık. Takımda moraller yerinde. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.



