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Spor Tokat Belediye Plevne'de 6 kişi Kovid-19'a yakalandı
Spor

Tokat Belediye Plevne'de 6 kişi Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:06:49 -
Tokat Belediye Plevne'de 6 kişi Kovid-19'a yakalandı

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

AA muhabirine açıklamada bulunan kulüp antrenörü İlker Altan, takıma Kovid-19 testleri uygulandığını belirterek, "4 sporcu ile birer yönetici ve yardımcı antrenörün testleri pozitif sonuçlandı. 6 kişi karantinaya alındı." dedi.

Altan, bu durum nedeniyle hafta sonu deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe HDI Sigorta maçının da ileri bir tarihe ertelendiğini aktardı.


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