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Spor

Tokat Belediye Plevne yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:30:14 -
Tokat Belediye Plevne yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün voleybol şube sorumlusu Mehmet Elibol, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başladıklarını söyledi.

Hazırlıklarını Ali Yücel Spor Salonu'nda antrenör İlker Altan yönetiminde sürdürdüklerini belirten Elibol, "Takım günde çift idman yapıyor. Bu sene ligde 16 takım mücadele edecek. Sezon sonunda 4 takım küme düşecek. Hedefimiz ilk 8 içinde yer almak." diye konuştu.

Yeni sezon için bütçelerine uygun transfer yapmaya çalıştıklarını dile getiren Elibol, "Kulübümüzün bütçesi belli. Transfer çalışmalarını tamamladık. Dış transferde 9 oyuncu ile anlaştık. Bunlardan 3'ü yabancı." ifadelerini kullandı.

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