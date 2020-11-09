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Spor Tokat Belediye Plevne galibiyet serisini sürdürdü
Spor

Tokat Belediye Plevne galibiyet serisini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:53:14 -
Tokat Belediye Plevne galibiyet serisini sürdürdü

TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne galibiyet serisini sürdürdü.

Tokat ekibi ligde dün sahasında 14. hafta karşılaşmasında Solhanspor'u 3-0 yenerek puanını 19' a çıkardı. Bu sonuçla mavi-beyazlılar ligde 7. sırada yer aldı.

Ligde son 4 maçtan da galibiyetle ayrılan Tokat Belediye Plevne Kulübü'nün voleybol şube sorumlusu Mehmet Elibol, AA muhabirine, Solhanspor'u 3-0 yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Takımın son dönemdeki performansına dikkati çeken Elibol, "Takımız güzel bir oyun sonunda galip geldi. Hocamız ve oyuncularımızı kutluyorum. Takımımız oynadığı son 4 maçını da kazandı." dedi.

Ligde 10. haftada sahasında Haliliye Belediyespor karşısında 3-1'lik, 11. haftada deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta karşısında 3-2'lik galibiyet elde eden Tokat Belediye Plevne, 12. hafta karşılaşmasında da sahasında Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yenmişti.

Tokat Belediye Plevne'nin 13. haftada Ziraat Bankkart maçı koronavirüs vakalarından dolayı ertelenmişti.

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