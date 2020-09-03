Tohumculuk sektörüne 2,4 milyar lira destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002’de 145 bin ton olan sertifikalı tohum üretiminin bu yıl itibarıyla 1 milyon 143 bin tona çıktığını belirterek, “2002’de 17 milyon dolar olan tohum ihracatımız da 2019’da 9 kat artışla yaklaşık 150 milyon dolara yükselmiştir.” dedi.

Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Tohum Bayileri Toplantısı’na video konferans yöntemiyle katıldı.

Tohum ve tohumculuğun tüm dünyada gelecek için kritik, tarım sektörleri için stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Pakdemirli, gelecekte gıda arz güvenliğinin sağlanması için tohumun genetik kodlarının iyi okunması gerektiğini söyledi.

8 kat artış sağlandı

Pakdemirli, “Türkiye, dünyada önemli tohumculuk ülkelerinden birisidir ve dünyada ilk 10 arasındadır. Sertifikalı tohum üretimimiz, 2002’de 145 bin ton iken bugün 8 kat artışla 1 milyon 143 bin tona çıkmıştır. Yine 2002’de 17 milyon dolar olan tohum ihracatımız, 2019’da 9 kat artışla yaklaşık 150 milyon dolara yükselmiştir. 2002’de tohum ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 31 iken 2019’da bu oran yüzde 86’ya ulaşmıştır” diye konuştu.

Ülkede buğday ekilişlerinde, 2002’de 80 bin ton olan sertifikalı tohum kullanımının, geçen yıl 450 bin tona çıktığı bilgisini veren Pakdemirli, söz konusu dönemde arpa üretiminde kullanılan sertifikalı tohumun da 42 kat arttığını bildirdi.

Yüzde 100 yerli ve milli tohum

Pakdemirli, tohumculuk sektörünün, uluslararası rekabete uygun gelişmesini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetini azaltmak için son 18 yılda çok büyük destekler verdiklerine işaret ederek, “Bu kapsamda, desteklerin verilmesine başlanmasından itibaren 2,1 milyon çiftçimize 1,8 milyar lira sertifikalı tohum/fidan kullanım desteği ve 650 milyon lira tohum/fidan üretim desteği olmak üzere, tohumculuk sektörüne toplam 2,4 milyar lira destekleme ödemesi yaptık” ifadelerini kullandı. Geçen yıl üretilen 1 milyon 143 bin 466 ton sertifikalı tohumluk miktarından yüzde 44’ünün sadece Bakanlığa bağlı araştırma enstitüleri tarafından üretilen yüzde 100 yerli ve milli tohumlardan sağlandığını aktaran Pakdemirli, bu yıl söz konusu enstitülerce tarla bitkilerinde 74, bahçe bitkilerinde 8 çeşit tescil edildiğini, toplamda 82 yerli tohumun da sektörün kullanımına sunulduğunu kaydetti.

Pakdemirli, 10 yerli patates çeşidinin de geliştirilerek tescil edildiğini belirterek, lif amaçlı endüstriyel tip kenevir çeşidini geliştirmeye yönelik iş birlikleri yapıldığını vurguladı.