Togolu Müslümanlardan Türk halkına çağrı: Onlara fırsat vermeyin

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1993 yılında Uludağ Üniversitesi'nden mezun olan ve Togo'da 14 yıldır bir lisede müdür olarak görev yapan Canile isimli Müslüman adam, çektiği videoyla Türk halkına çağrıda bulundu.

Sözlerine "Selamun Aleyküm" kardeşlerim diyerek başlayan Canile, "Bizler on yıllardır unutulmuştuk. Müslümanlar lidersiz ve sahipsiz kalınca Hristiyanlaştırıldılar. Umutlarımız tükenmişti. Şuan umutlarımız yeşerdi çünkü liderimiz geldi. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece sizin değil, biz Afrikalı Müslümanların ve Alem-i İslam'ın da lideridir. Sizler Osmanlı'nın torunlarısınız" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın Osmanlı'yı yeniden ayağa kaldırdığını ve tüm mazlum Müslümanlara maddi ve manevi sahip çıkarak "umut ışığı" olduğunu dile getiren Canile, "Bu bölgede hak ile batıl mücadelesi kıran kırana devam ediyor. Bu bir İ'la'yi Kelimetullah mücadelesidir. Bunu böyle görün" dedi.

"Onlara fırsat vermeyin"

Canile, 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaparak tüm İslam düşmanlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini istediğini belirtti.

İslam alemini yeniden ayağa kaldıracak kişinin Başkan Erdoğan olduğunu söyleyen Togolu müslüman adam, şunları kaydetti:

"Liderimiz hafif tökezlerse umutlarımız kırılıyor. Camilere giderek dualar ediyoruz. Biz mazlum Müslümanlar dualarımızla liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ve tarafındayız. Ne olur İslam düşmanlarının maşası olan muhalefete destek vermeyin. Müslüman kardeşlerim elini vicdanına koy ve bizim umudumuzu kırma."