TOGG'dan market siparişi verilebilecek! Müthiş hamle: 'Akıllı alışveriş' iş birliği

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Migros ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Veri üzerine inşa ettiğimiz iş modelimizde yeni işbirlikleriyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Migros ile imzaladığımız niyet mektubu ile de kullanıcılar hem Togg’un hem Migros’un hizmetlerinden yararlanabilecek.”

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort ise “Togg kullanıcıları, Togg Trumore platformu sayesinde Togg akıllı cihazından istenilen saatte ve belirtilen adrese teslim edilebilecek şekilde Migros siparişlerini verebilecekler. Bunun yanında mağazalarımızın otoparklarında Trugo şarj noktaları oluşturmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Togg Teknoloji Kampusu içerisinde yer alacak satış mağazamızda 3 bin 500’den fazla ürün çeşidini kampus çalışanlarına zamandan tasarruf sağlayan yenilikçi bir alışveriş deneyimi ile sunacağız” dedi.

TOGG ÖN SATIŞ TARİHİ!

Karakaş, otomobil için tüm ön siparişlerin Şubat 2023 itibarıyla alınmaya başlanacağını da dile getirmişti.

Resmi açıklama şöyle;

Togg resmi hesabından yapılan açıklamada ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz.