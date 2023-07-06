Togg'da teslimatlar ertelendi

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, geçtiğimiz mart ayında T10X modelinin satışına başladı. Fakat yeni kurulan fabrikanın ve ilk kez satış yapan bir şirketin dezavantajlarını yaşayan şirket, teslimat konusundaki hedeflerini tutturamadı. Nitekim bugün itibariyle Togg teslimatları ertelendi.

Togg teslimatları, 1 ay ertelendi!

Geçtiğimiz günlerde Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD, Haziran 2023’te hangi markanın kaç adet otomobil sattığını açıkladı. Bununla birlikte Ocak 2023-Haziran 2023 arası bu yılın genel karnesi de paylaşıldı. Burada Togg’un hedefleri yakalayamadığını gördük.

Aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabileceğini haberde de detaylarıyla anlattığımız üzere, tüm yılın satış verilerine baktığımız zaman, şu ana kadar toplamda 808 adet Togg T10X satıldığını görüyoruz. Yalnızca haziran ayı verilerine baktığımızda ise 502 adet satışın gerçekleştiği anlaşılıyor.

Bu da daha önce açıklanan hedeflerin altında kalındığını gösteriyor. Nitekim bugün Togg siparişi veren bazı müşterilere şirket tarafından iletilen e-postada da Haziran-Temmuz 2023 için planlanan teslimatların Temmuz-Ağustos olarak revize edildiği söyleniyor. Yani Togg T10X teslimatları bir ay ertelendi.

Togg T10X fiyatı ilk kur zammını aldı!

Ön sipariş ile satışı yapılan Togg T10X modelinin en ucuz versiyonu 953 bin TL fiyat etiketine sahipti. Gelen zam haberi sonrası bu fiyat 1 milyon 207 bin TL oldu. Tüm liste ise şu şekilde:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Togg donanım ve opsiyon fiyat listesi

V2 Lansman Özel Paketi: 35 bin TL

V1 Lansman Özel Paketi: 20 bin TL

Panoramik Cam Tavan: 25 bin TL

Meridian Premium Ses Sistemi: 25 bin TL

Kaynak: Shift Delete