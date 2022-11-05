Togg, sembol projelerden

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ kapsamında dün Kastamonu Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi’nde basın toplantısı düzenledi.

Önemli başarılara imza atıldı

Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diplomasi alanında da önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Dış temsilcilik sayısını 163’ten 255’e çıkartarak temsil ağlarını yaygınlaştırdıklarını belirten Nebati, böylece Türkiye’yi dünyanın en büyük 5 diplomasi ağından birine sahip ülke konumuna getirdiklerini vurguladı.

Tahıl fiyatları düştü

Türkiye’nin New York’taki sembolü olan Türkevi binasının açılışını geçen yıl gerçekleştirdiklerini hatırlatan Nebati, “Burası diplomasinin kalbinin attığı yerlerden biri haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, yeterli gıdaya erişim problemiyle karşılaşan birçok ülkenin önemli ölçüde rahatlamasına imkân vermiştir. Anlaşma dünya tahıl fiyatlarında düşüş yaşanmasını da sağlamıştır. Her ne kadar bu koridorla ilgili yakın zamanda bir sorun ortaya çıkmış olsa da Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha başarılı diplomatik girişimleriyle tahıl sevkıyatının önceden planlandığı gibi devam etmesini mümkün kılmıştır” dedi.

Yerlilik oranı yüzde 80

Savunma sanayiinin bir ülkenin en stratejik sektörlerinden biri olduğunu dile getiren Nebati, şöyle devam etti: “Çünkü savunma sanayii, teknolojinin hem lokomotifi hem de en çok kullanıldığı alan olmasının ötesinde ülkemizin güvenliğinin de teminatıdır. 2002’de savunma sanayimizin yerlilik oranı yüzde 20’lerdeyken, bugün yüzde 80’lerdedir. Türkiye, 170 ülkeye savunma sanayi ürünleri ihraç edebilen bir ülke konumundadır. Yine 2002’de 2 olan teknopark sayımız bugün 59 şehrimize yayılmış şekilde 81’i aktif, 13’ü kuruluş aşamasında olmak üzere toplamda 94’e ulaşmıştır. Türkiye, 62 savunma sanayisi projesinden 750’nin üzerine çıkmayı başarmış ve sektörün 5.5 milyar dolar olan bütçesini neredeyse 14 kat artışla toplam 75 milyar dolara çıkaracak güce erişmiştir. Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatı da büyük artışla 3 milyar doları geçmiştir.”

Çevreci otomobile erişim kolaylaşıyor

Yerli otomobilin önemine değinen Nebati, şöyle konuştu: “Cumhuriyet’imizin 99’uncu yıl dönümünde banttan indirme törenini gerçekleştirdiğimiz elektrikli otomobilimiz Togg, başlı başına ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Togg’un Gemlik’teki devasa fabrikasıyla doğrudan ve dolaylı olarak yüzlerce sektöre önemli ekonomik katkılarda bulunacağı açıktır. Togg Gemlik Kampüsü, tam kapasiteye ulaştığında burada her yıl 175 bin araç üretilirken 4 bin 300 kişiye doğrudan ve 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. 2030’a kadar üretilecek toplam 1 milyon araç, milli gelirimize 50 milyar dolardan; cari açığın azaltılmasına da 7 milyar dolardan fazla katkı sağlayacak boyutlardadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak adeta devrim niteliğindeki yerli aracımıza tam destek verdik. Bu kapsamda mühendislik alımlarında KDV istisnası sağladık. Elektrikli otomobil ÖTV oranlarında değişiklik yaparak bu oranı yüzde 10’a düşürdük. Böylece vatandaşımızın çevreci otomobilimize erişimini kolaylaştırmayı hedefledik.”