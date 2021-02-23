TOGG personel alımı başladı! TOGG personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda KPSS şartı olmadan iki şehirde 30 pozisyonda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, TOGG personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun, internet üzerinde olan bir kariyer sayfasında yayınlanan ilana göre, TOGG bünyesinde çalışmak üzere mükemmel seviye İngilizce yazılı ve sözlü olarak iletişim becerilerine sahip personel alımı yapılacak. TOGG’un yapacağı personel alımında diğer şartlar merak konusu oldu. İşte haberin detayları…
TOGG başvuru şartları nelerdir?
TOGG personel alımlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Güçlü analitik ve problem çözme becerileri
Güçlü öz motivasyon, yeni fikirleri teşvik etme, bunları ekiple paylaşma ve birlikte daha da geliştirme becerisi
Disiplinler arası ekiplerde departmanlar arası süreçleri anlama ve iyileştirme becerisi
Mükemmel iletişim becerileri,
MS Office uygulamaları hakkında güçlü bilgi,
İngilizce mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri
Geçerli sürücü belgesi ve aktif sürücü
TOGG hangi pozisyonlarda alım yapacak?
İngilizce yayımlanan ilanlarda pozisyonlara şu şekilde yer verildi:
İdari İşler (Teknik İşler)
İdari İşler (Raporlama)
Vcu-Kalibrasyon Mühendisliği
Şasi-Direksiyon Sistemi
Adas Mühendislik
Vücut Elektroniği
Elektrik Kablo Demeti Sistemi
Gövde Elektroniği Sistemi Bileşen Mühendisi
Güç Elektroniği Mühendisi
E / E Sistem Mimarı
Elektronik Donanım Mühendisi
Arka Uç Yazılım Mühendisi
Mobil Yazılım Mühendisi
Yazılım Kalite Sigorta Mühendisi
Gömülü Güvenlik Mühendisi
Gömülü Yazılım Mühendisi
Teşhis Sistem Mühendisi
Adas Kalibrasyonu
Fonksiyonel Güvenlik
Siber güvenlik
Alçak Gerilim Elektroniği
Yüksek Gerilim Akü Sistemleri
Yazılım Derleme ve Entegrasyon Mühendisi
Bilgi ve Eğlence Sistemi Bileşen Sahibi
Yazılım Test Mühendisi
DevOps Mühendisi
Ön Uç Yazılım Mühendisi
Yazılım Konfigürasyon Mühendisi
Yazılım Sistem Mühendisi
Gövde Yapısı Mühendisliği (BIW ve Kapaklar)
TOGG personel alımına nasıl başvurulur?
TOGG personel alımına başvurusunu
https://www.kariyer.net/isilanlari?newProfile=1/#&fpi=230593&hc=T sitesi üzerinden yapabilirsiniz.