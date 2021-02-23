TOGG personel alımı başladı! TOGG personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun, internet üzerinde olan bir kariyer sayfasında yayınlanan ilana göre, TOGG bünyesinde çalışmak üzere mükemmel seviye İngilizce yazılı ve sözlü olarak iletişim becerilerine sahip personel alımı yapılacak. TOGG’un yapacağı personel alımında diğer şartlar merak konusu oldu. İşte haberin detayları…

TOGG başvuru şartları nelerdir?

TOGG personel alımlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Güçlü analitik ve problem çözme becerileri

Güçlü öz motivasyon, yeni fikirleri teşvik etme, bunları ekiple paylaşma ve birlikte daha da geliştirme becerisi

Disiplinler arası ekiplerde departmanlar arası süreçleri anlama ve iyileştirme becerisi

Mükemmel iletişim becerileri,

MS Office uygulamaları hakkında güçlü bilgi,

İngilizce mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri

Geçerli sürücü belgesi ve aktif sürücü

TOGG hangi pozisyonlarda alım yapacak?

İngilizce yayımlanan ilanlarda pozisyonlara şu şekilde yer verildi:

İdari İşler (Teknik İşler)

İdari İşler (Raporlama)

Vcu-Kalibrasyon Mühendisliği

Şasi-Direksiyon Sistemi

Adas Mühendislik

Vücut Elektroniği

Elektrik Kablo Demeti Sistemi

Gövde Elektroniği Sistemi Bileşen Mühendisi

Güç Elektroniği Mühendisi

E / E Sistem Mimarı

Elektronik Donanım Mühendisi

Arka Uç Yazılım Mühendisi

Mobil Yazılım Mühendisi

Yazılım Kalite Sigorta Mühendisi

Gömülü Güvenlik Mühendisi

Gömülü Yazılım Mühendisi

Teşhis Sistem Mühendisi

Adas Kalibrasyonu

Fonksiyonel Güvenlik

Siber güvenlik

Alçak Gerilim Elektroniği

Yüksek Gerilim Akü Sistemleri

Yazılım Derleme ve Entegrasyon Mühendisi

Bilgi ve Eğlence Sistemi Bileşen Sahibi

Yazılım Test Mühendisi

DevOps Mühendisi

Ön Uç Yazılım Mühendisi

Yazılım Konfigürasyon Mühendisi

Yazılım Sistem Mühendisi

Gövde Yapısı Mühendisliği (BIW ve Kapaklar)

TOGG personel alımına nasıl başvurulur?

TOGG personel alımına başvurusunu

https://www.kariyer.net/isilanlari?newProfile=1/#&fpi=230593&hc=T sitesi üzerinden yapabilirsiniz.